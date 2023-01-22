Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV kadrosu ve sunucuları

Sözcü TV, 15 Mart'ta yayın hayatına başlıyor. Yılmaz Özdil'in ise genel müdür olarak görev yapacağı öğrenildi. Peki, Sözcü TV ne zaman açılacak?

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Sözcü TV ne zaman açılacak? Sözcü TV kadrosu ve sunucuları
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22 Ocak 2023 12:36
Sözcü TV'nin resmen yayına girmesine az kaldı. Yeni televizyonun ne zaman açılacağı ve genel yayın yönetmeninin kim olacağı merak ediliyor. Peki, Sözcü TV ne zaman açılacak? İşte detaylar...

SÖZCÜ TV NE ZAMAN AÇILACAK

Sözcü TV, 1 Mart'ta test yayınına başlıyor. 15 Mart'ta yayın hayatına başlaması beklenen kanalın, gazetenin yazarı Yılmaz Özdil'in genel müdür olarak grev yapacağı iddia edildi.
SÖZCÜ TV ANA HABERİ KİM SUNACAK?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, 15 Mart'ta yayın hayatına başlayacak kanalın genel müdürlüğünü Yılmaz Özdil, genel yayın yönetmenliğini ve ana haber bülteni sunuculuğunu Korcan Karar üstlenecek.

Hafta sonu haberlerini ise Ümit Zileli'nin sunacağı kanalda, Burak Ersemiz haber müdürü olacak.

Sözcü TV'nin kadrosu için Halk TV, KRT, Tele 1 ve TV 100'den bazı isimlerle görüştüğü de ifade edildi.

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