Söz sırası Galatasaray'da: 1959 öncesi şampiyonluklar...

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklamada bulunacak

Haber; Sporx.com
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Söz sırası Galatasaray'da: 1959 öncesi şampiyonluklar...
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01 Nisan 2021 14:11
Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'nun sözleri sonrası (OKUMAK İÇİN TIKLAYIN) gözler Galatasaray'a çevrildi. Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 15.00'te GSTV'de 1959 öncesi şampiyonluklar üzerine açıklama yapacak.

Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili sarı kırmızılıların görüşlerini aktaracak

Galatasaray'ın açıklamalarını da canlı aktaracağız...



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