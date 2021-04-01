Söz sırası Galatasaray'da: 1959 öncesi şampiyonluklar...

Fenerbahçe'de Metin Sipahioğlu'nun sözleri sonrası (OKUMAK İÇİN TIKLAYIN) gözler Galatasaray'a çevrildi. Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Yusuf Günay 15.00'te GSTV'de 1959 öncesi şampiyonluklar üzerine açıklama yapacak.
Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili sarı kırmızılıların görüşlerini aktaracak
Galatasaray'ın açıklamalarını da canlı aktaracağız...
Yusuf Günay ve Spor Tarihçisi Melih Şabanoğlu, 1959 yılı öncesi mahalli lig organizasyonları ve diğer güncel konularla ilgili sarı kırmızılıların görüşlerini aktaracak
Galatasaray'ın açıklamalarını da canlı aktaracağız...