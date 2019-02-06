Söz dizisi 69. yeni bölüm fragmanı izle, Söz dizisi 68. bölüm izle

SÖZ DİZİSİ KONUSU



Terör faciası Üsteğmen Yavuz'un hayatını değiştiriyor.



İstanbul'da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.





İzlenme rekorları kıran ve STAR TV'de yayınlanan Söz dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Söz dizisi 68. bölümünde yaşananlar... 69. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Orhan'ın tutulduğu güvenli evin Dragan tarafından bulunması harekât merkezinde içeriden bilgi sızıntısı olduğu şüphesine neden olur. Köstebeğin kimliğinin ortaya çıkarılması için bir soruşturma başlatılır ve tüm personel bu soruşturma kapsamında sorgulanır. Sorgulama sırasında Seda'nın hamlesiyle bütün oklar Eylem'e çevrilecektir.Kurulması planlanan terör devletine dair belgelerin güvenlik güçlerinin eline geçmesi Sami ve ekibini tedirgin eder. Yakayı ele vermenin eşiğindeyken Sami içerdeki köstebek Seda ile irtibata geçip belgelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyler.Nazlı büyük bir umutla Tim'den gelecek güzel haberi beklerken büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Saatten gelen sinyalin Ateş'e ait olmadığını öğrenince yıkılan Nazlı'nın yolu beklemediği bir anda Ateş ile kesişecektir.Tolga Sarıtaş (d. 30 Mayıs 1991) Türk dizi oyuncusu. Aslen Sivaslıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesinden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı.En son Güneşin Kızları dizisinde Ali Mertoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde Meriç Tuna karakterini canlandırdı.Mustafa Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa çok ciddi anlamda meraklı olan ve zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştiren Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuk eğitimleri almış ve okulunda da aktif bir şekilde görev almıştır.Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nü 2001 yılında kazanmıştır ve 2005 yılında buradan başarılı bir şekilde mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde profesyonel kariyerine adım atmıştır. Bu kariyer beraberinde çok daha farklı seçenekleri getirmiştir. Tiyatro üzerinde özellikle durmuştur.2016 yılında ekrana gelen diziler içerisinde reyting rekorları kırmayı başaran İçerde dizisi kadrosunda da kendisine yer bulmayı başaran Yıldıran, çok ciddi anlamda ön plana çıkan bir oyunculuk örneği sergilemiş ve kötü karakter olmasına rağmen dizinin en sevilen isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. Dizide MESTAN karakterine hayat vermiştir.Burak Sevinç kendisini şu şekilde tanımlıyor; Aslında ben müzisyenim. Konservatuvarda müzik okudum. Babam udi. Ben de 16 yıldır kanun çalıyorum. Kız arkadaşım oyuncu olduğu için onun arkadaşları ile tanıştım. Oyunculuğa 'Babam İçin' dizisinde başlamıştır.Görkem Sevindik 17 Ekim 1986 yılnda Adanada doğdu. Eğitimini Adana'da tamamlayan Sevindik en büyük hayali oyuncu olmaktı. İstanbul'a gelen Sevindik oyunculuk için çabalamaya başlar. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim almaya başladı. Kendini geliştirmeye başlayan Görkem Sevindik takip eden yıllarda Uğur Uludağ'ın tiyatro ekibine katıldı. Burada da çalışmalarına ve eğitimine devam ederek kendini geliştirmeyi sürdürmüştür. Burada küçük rollerle kendini gösterme şansı bulan Sevindik ilerleyen dönemde kendini kanıtlamak adına Best Model yarışmasına katıldı. Burada çok büyük bir başarı gösteremeyen Sevindik tekrar ideallerinin peşinden koşmaya devam eder ve tiyatro ve sinema oyuncusu olmak için çabalar.Daha sonra Pana Film Akademi'nin açıldığını duyar ve kendini buraya kayıt eder. Yapımcı Raci Şaşmaz ile tanışır ve Onu Çakırın oğlu Pusat'a ve Çakır'a çok benzediği için bu rolde oynaması için teklif sunar. Sevindik Pusat rolüyle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başlar.1988 yılında Konya'da doğdu. Sergilediği oyunculuk performansı ile oldukça beğeni toplayan Eren Vurdem daha önce Şefkattepe ve Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Ayrıca Filmlerde de seslendirme çalışmaları olmuştur.Söz" dizisi ile ekranlarda yer alacak olan Aytaç Şaşmaz, oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir. Abisine olan benzerliğinin yanı sıra oyunculuk konusunda da onun gibi başarılı olmak istiyor. 4 Ağustos'ta doğmuştur. İlk sinema deneyimini 2017 yılında yayınlanan "Kötü Çocuk" filmi ile yapmıştır.Mehmet Ali Karakuş birçok dizide yardımcı oyuncu olarak rol almıştır. Genç oyuncu, Söz dizisinin operasyon ekibi içerisinde yer alacaktır.Doğukan Polat, 5 Haziran 1990 tarihinde İstanbul, Üsküdar'da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü ile Anadolu üniversitesi sosyoloji bölümünü okudu ve mezun oldu.Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde ve Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk eğitimi aldı. Vodafone reklamında da oynadı.2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp ile beraber rol aldı.2014 yılında "Kadim Dostum" adlı dizide Doğukan Polat, Sadık Kadim karakterini canlandırırken diğer rollerde ise İlker Aksum, Murat Eken, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Damla Aslanalp, Ünal Silver, Tarık Papuççuoğlu, Dilşah Demir, Sinan Bengier, Suna Selen gibi oyuncular oynamıştır.İdols Of Models yarışmasında derece elde eden Oktay Samurkaş, Söz dizisinin operasyon ekibinde yer alacak.Volkan Uygun Söz dizisinin timindeki diğer bir personel olarak karşımıza çıkacak.