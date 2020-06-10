Soyunma odasına girmek yasak!

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF 1. Lig müsabakalarında talimat değişikliği yaptı.Kulüp yöneticilerinin protokol tribünü hariç hiçbir alana giremeyeceği belirtilen talimatnamede şu maddeler yer alıyor:- Protokol tribününde yer alan kişilerin akredite alanlara girmeleri halinde 60 günden az olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 100.000 TL'den 300.000 TL'ye, TFF 1. Lig kulübü yöneticileri için 50.000 TL'den 150.000 TL'ye kadar para cezası verilir.- Top toplayıcıların yaşları 19-30 olarak revize edildi (20-30 idi ve 20 yaş sokağa çıkma yasağı, 18'e indirildi).- Karşılaşmalarda görevli temsilci sayısı 2'den 3'e çıkartıldı.- Müsabakalarda stadyumlarda futbolcular dahil bulunacak toplam kişi sayısı 296'dan 335'e yükseltildi.