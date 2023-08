Sowe: 'Birkaç şanslı kişiden birisiyim'

Trenydol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Gambiyalı santrforu Ali Sowe, çocukken hayal bile edemediği yaşamı futbolla bulduğunu söyledi.



MKE Ankaragücü'nün kiralık sözleşmesini uzattığı 29 yaşındaki Sowe, yeni sezon öncesi hedeflerinden futbola başlama hikayesine, transfer sürecinden Türkiye'deki yaşamına kadar birçok konuyu AA muhabirine anlattı.



Ali Sowe, Afrika'nın en küçük ülkelerinden biri olan Gambiya'nın başkenti Banjul'da 1994 yılında dünyaya geldi.



"BU ŞANSI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANDIM"



Futbol sayesinde hayatının bambaşka bir noktaya geldiğini anlatan Sowe, Gambiya'da çok yetenekli futbolcuların bulunduğunu ancak yeterli şansa sahip olmadıklarını vurgulayarak, "Ben Gambiya'daki şanslı birkaç kişiden biriydim. Çünkü bana yeteneğimi ve potansiyelimi göstermek için bu şans verilmişti ve ben bunu en iyi şekilde kullandım." dedi.



'Ülkemin futbolunda bu kadar aç futbolcunun, bu yeteneğini ve potansiyelini göstermesini istiyorum." diyen Sowe, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Futbol benim için her zaman bir tutkuydu. Futbola arkadaşlarımla sokak aralarında oynayarak başladık. Patlama anım Gambiya 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda başladı. Uluslararası bir turnuvada Chievo Verona'dan bir scout beni izledi ve çok beğendi. Beni izledikten ve raporumu tuttuktan sonra Chievo'nun genel menajeri Gambiya'ya kadar beni izlemek için geldi ve orada kendileriyle bir anlaşma yaptık. Profesyonel futbol dünyasına girişim aslında böyle başladı. Gambiya'da çocukken gerçek olacağını hayal bile edemeyeceğim bir şey gerçekleştirerek bu noktalara geldim."



"ONLAR BENİM İÇİN İLHAM KAYNAĞI"



Ülkesindeki genç futbolculara katkı vermek için genç bir takıma sponsor olduğunu belirten Sowe, "Gambiyalı çocukların ilham kaynağı mıyım bilmiyorum ama onlar benim için çok büyük ilham kaynağı. Çünkü onları görmek bana çocukluğumu hatırlatıyor. Onlara yardım etmeyi seviyorum. Sahip olduğum bu güzel şansı onlara aşılamak istiyorum ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Şu an büyük bir risk alarak genç bir takıma sponsor oldum. Gambiya adına kaliteli futbolcular yetiştirmek istiyorum. Bu takımı Ankara'ya getirmek de en büyük hedeflerimden birisi." değerlendirmesinde bulundu.



Ali Sowe, Müslüman bir ülkede futbol oynamanın avantajını ve rahatlığını yaşadığını dile getirdi.



İtalya ve Rusya'da uzun yıllar oynadığını hatırlatan Sowe, "Buradaki samimiyet başka hiçbir ülkede yok. Ankaragücü yönetimi olsun, çalışanları olsun burada bir aile gibiyiz ve bunun dini kültürden olduğunu düşünüyorum. Kendimi kendi ülkemde, evimde gibi hissediyorum." diye konuştu.



"HEDEFİM 16 GOL ÜSTÜNE ÇIKMAK"



Geride kalan sezonda 36 resmi maçta 16 gol atarak sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olan Sowe, yeni sezondaki kişisel hedefiyle ilgili "Benim hedefim her zaman daha önceki performansımın üstüne çıkmaktır. Geçen sezon 16 gol atıp 4 asist yaptım. Bu sezon da bunun üstüne çıkmaya çalışacağım. 17 olur, 18 olur bilmiyorum ama amacım her zaman gollerimle ve sahadaki mücadelemle takımıma yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.



Süper Lig'de Icardi, Aboubakar, Dzeko gibi çok kaliteli golcüler olduğunu aktaran Sowe, "Bu isimlerin farkındayım ve hepsine büyük saygı duyuyorum. Tabii ki bu isimlerle aynı ligde olmak çok önemli ama benim rekabetim her zaman kendimledir." dedi.



Teknik direktörleri Tolunay Kafkas'la çok iyi bir kimya yakaladıklarını anlatan Sowe, "Yarın ilk maçımıza çıkacağız ve bu yüzden heyecanlıyım. Hocamızla çok iyi bir sezon öncesi geçirdik. Hocamızın bize verdiği öz güvenle ve hazırlıkla beraber iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Takımımızla iyi bir kimyamızın olduğunu düşünüyorum ve bu kimyayla beraber güzel şeyler başaracağız." şeklinde konuştu.



"ANKARA BENİM EVİM"



Ali Sowe, geçen sezonki performansından sonra daha sezon tamamlanmadan birçok teklif aldığını ancak Ankaragücü'nde kalmayı tercih ettiğini dile getirdi.



Gambiyalı futbolcu, sözleşme uzatma sürecini şöyle anlattı:



"Ankaragücü'nde kalmamın en büyük sebebi burayı evim olarak görmem. Ayrıca takım içerisinde güzel bir kimya yakaladık bu da kalmamı sağlayan en büyük faktörlerden bir tanesiydi. Burada gösterdiğim performansı devam ettirmek istiyorum ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Kontratımı bu kadar hızlı yenilememin amacı buydu. Sezon bitmeden önce bir sürü teklif aldım. Bu şehri sevdiğim ve burada yakaladığım kimyadan dolayı burada kalmayı tercih ettim."



"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"



Ali Sowe, Ankaragücü taraftarının çok özel olduğunu ve kendilerine çok destek verdiğini ifade etti.



Taraftarın beklentisinin farkında olduklarının altını çizen Sowe, "Çok heyecanlı ve çok büyük bir duygu içerisinde olduklarını biliyorum. Taraftarın bize gösterdikleri saygıyı ve sevgiyi çok değerli buluyorum. Eğer bize bu sevgiyi ve saygıyı göstermeye devam ederlerse biz de bunu sahaya yansıtabiliriz. Geçen sezon olduğu gibi desteklerini en iyi şekilde bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ali Sowe, ikinci yılına girdiği Türkiye'yi çok sevdiğini ve fırsat buldukça gezmeye çalıştığını belirtti.



Sarı-lacivertli futbolcu, Türkiye'deki yaşamıyla ilgili "Türkiye'de gezme şansım olan yerlerden biri de Kapadokya'ydı. Gerçekten çok güzel ve ilginç bir yer. Oraya gitmeyi ve gezmeyi çok seviyorum. En beğendiğim yemek Türk kebapları oldu. Çok beğeniyorum ve lezzetli buluyorum. Bunun dışında da Türk tatlılarına ayrı bir bağımlılığım var. En çok sevdiğim Türk tatlısı da baklava." ifadelerini kullandı.