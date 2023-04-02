Souza'dan Beşiktaş'a destek!

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, derbi öncesi siyah beyazlı kulübe destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Souza'dan Beşiktaş'a destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2023 17:46
Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan dev derbi öncesi flaş bir paylaşım geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, siyah beyazlı kulübe destek paylaşımında bulundu.

Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Kalbim sizinle olacak çocuklar" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabını etiketledi. Souza'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. 

Tecrübeli orta saha ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery