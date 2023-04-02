Souza'dan Beşiktaş'a destek!

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan dev derbi öncesi flaş bir paylaşım geldi.



Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, siyah beyazlı kulübe destek paylaşımında bulundu.



Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Kalbim sizinle olacak çocuklar" ifadelerini kullanarak Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabını etiketledi. Souza'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Tecrübeli orta saha ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olmuştu.





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