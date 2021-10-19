Souza: "Benim için bir rüya gerçekleşir"

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon Maçı öncesi Youtube kanalından Souza'nın yer aldığı eğlenceli bir program yayınladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Souza: 'Benim için bir rüya gerçekleşir'
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19 Ekim 2021 10:48
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki üçüncü maçında Sporting Lizbon'u evinde konuk edecek.

Siyah-beyazlılar karşılaşma öncesi YouTube kanalından eğlenceli bir program yayınladı.

Souza'nın katıldığı 'One on One' programına Sporting Lizbon forması giyen Luis Neto da konuk oldu. Yöneltilen sorulara samimi yanıtlar veren ikili, eğlenceli anlar oluşturdu.

Souza'nın "Şampiyonlar Ligi'nde gol atarsam bu benim için bir rüyanın gerçekleşmesi olur" ifadeleri dikkat çekti.


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