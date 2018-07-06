Southgate'ten Kolombiya cephesine gönderme

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Kolombiya zaferinin ardından basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate, Kolombiya'yı penaltılarda eleyip çeyrek finale çıktıkları maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Gareth Southgate, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirirken, çeyrek finalde İsveç karşısında herkesin kendilerinden galibiyet beklediğini söyledi.

İşte maç sonunda Gareth Southgate'in açıklamaları...

''Baskı altındaydık ve rakibin provokasyonuna rağmen disiplinli bir şekilde sahada durduk. Kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.''

''Şimdi önümüzdeki İsveç maçına odaklanacağız. Tüm dünyanın bizden galibiyet beklediğini biliyoruz.''

''İngilizler için çok özel bir gece yaşadık. Buradaki ve evimizdeki taraftarlarımızı mutlu ettik.''



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12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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