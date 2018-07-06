Southgate'ten Kolombiya cephesine gönderme

, Kolombiya'yı penaltılarda eleyip çeyrek finale çıktıkları maçın ardından basın toplantısında konuştu.Gareth Southgate, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirirken, çeyrek finalde İsveç karşısında herkesin kendilerinden galibiyet beklediğini söyledi.''Baskı altındaydık ve rakibin provokasyonuna rağmen disiplinli bir şekilde sahada durduk. Kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum.''''Şimdi önümüzdeki İsveç maçına odaklanacağız. Tüm dünyanın bizden galibiyet beklediğini biliyoruz.''''İngilizler için çok özel bir gece yaşadık. Buradaki ve evimizdeki taraftarlarımızı mutlu ettik.''