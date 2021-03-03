Southgate: 'Madalyanın rengini oyuncular seçecek'

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2020 finalinde İtalya ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.



Önemli bir rakiple karşılaşacaklarını belirten teknik adam, "Her şeyi doğru yapmalıyız. Kazanabiliriz ancak her şeyi doğru yapmalıyız. Oyuncularıma bu İngiltere Milli Takımı'nın önemli bir miras bıraktığını söyledim. İnsanlar onlara doğru yaklaşımları için saygı duyuyor, ülkeyi temsil etme biçimleri için saygı duyuyor. Oyuncular şimdi madalyanın rengini seçecek" dedi.



İngiltere ile İtalya arasındaki EURO 2020 finali, 11 Temmuz Pazar günü 22:00'de başlayacak.



