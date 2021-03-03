AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Southgate: "Madalyanın rengini oyuncular seçecek"

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, İtalya ile oynanacak final öncesinde açıklamalarda bulundu.

Southgate: 'Madalyanın rengini oyuncular seçecek'
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2020 finalinde İtalya ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Önemli bir rakiple karşılaşacaklarını belirten teknik adam, "Her şeyi doğru yapmalıyız. Kazanabiliriz ancak her şeyi doğru yapmalıyız. Oyuncularıma bu İngiltere Milli Takımı'nın önemli bir miras bıraktığını söyledim. İnsanlar onlara doğru yaklaşımları için saygı duyuyor, ülkeyi temsil etme biçimleri için saygı duyuyor. Oyuncular şimdi madalyanın rengini seçecek" dedi.

İngiltere ile İtalya arasındaki EURO 2020 finali, 11 Temmuz Pazar günü 22:00'de başlayacak.

Son Dakika Haberleri
Southgate: "Madalyanın rengini oyuncular seçecek"
Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, finalde görev yapacak!
EURO 2020'de İtalyanların Cüneyt Çakır şaşkınlığı!
Emre Belözoğlu'ndan A Milli Takım açıklaması
Sporseverleri şölen bekliyor
EURO 2020'nin şampiyonu belli oluyor!
Koeman'ın Olimpiyatlara çağırılan Pedri isyanı
Bonucci: "Chiellini ve ailelerimizle tatile gidiyoruz"
"Attilla Szalai'nin bonservisi 3-4 kat arttı"
UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play