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Southgate: "En azından 1 puan aldık"

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, İskoçya maçının ardından konuştu.

Southgate: 'En azından 1 puan aldık'
İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate Çekya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Southgate maç sonu açıklamasında ihtiyaçları olan seviyede olmamamlarına rağmen takım için yenilmemenin ve beraberlik almanın değerlendirilebilir olduğunu belirtti. Southgate açıklamasında "En azından 1 puan aldık. Kazanmak için gerekli şeyleri yapamadık. Ne olursa olsun kazanamıyorsanız kaybetmemelisiniz. Çekya'ya karşı bu maçtakinden daha iyisini yapmak zorundayız" sözlerini kullandı.

İskoçya menajeri Steve Clark ise yaptığı maç sonu değerlendirmesine, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanma şansımız hep vardı. İngiltere'nin de fırsatları vardı ama maçı izlerken hangi takımın favori olduğunu anlamadıysanız bu bizim için bir onur. En sevindirici olan ise topa sahip olduğumuzda etkili pozisyonlar yakalamamızdı" diye konuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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