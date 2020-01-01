Southgate: 'Danimarka'yı yenmek çok zor'

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, EURO 2020'de Danimarka ile oynayacakları yarı final öncesine açıklamalarda bulundu.



Danimarka'nın iyi bir takım olduğunu söyleyen teknik adam, "Onları yenmek gerçekten çok zor. Takımlarında iyi oyuncular olduğunu biliyoruz. Daha önce olduklarından çok daha güçlüler" dedi.



Eriksen'in eksikliğine de değinen Southgate, "Onlar için elbette önemli bir eksiklik ancak bu durumu çok iyi idare ettiler. Duygusal bir dalga yakaladılar ve taraftarlarla birlikte güçlendiler" ifadelerini kullandı.



İngiltere ile Danimarka, yarı finalin 2. ayağında 7 Temmuz günü 22:00'de karşılaşacak.



