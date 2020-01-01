Southgate: '2 maç daha var, keyfini çıkarın'

İngiltere Milli Takım teknik direktörü Garath Southgate yarı finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Galibiyet nedeniyle kutlamalar yapan İngiliz halkını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Southgate, ""Muhteşem bir akşam yaşadık. Şimdiye kadar 5 maç kazandık ve 2 maç daha kazanmak istiyoruz. Çok uzun bir yıl geçirdik ve Wembley'de yarı finale gidiyoruz. Dört gözle herkes beklesin ve keyfini çıkarsın" sözlerini kullandı.



Oyuncularının maçlar boyunca eksik kalmaması için sarı kartlıları ve yorgunluk durumlarına göre sürekli değiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Southgate Danimarka maçı hazırlarına ara vermeden başlayacaklarını söyledi.



