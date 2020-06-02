Southampton'da teknik direktör Hasenhüttl'ın sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, teknik direktör Ralph Hasenhüttl'ın sözleşmesini yeniledi.
Southampton Kulübü, 52 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Hasenhüttl ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Hasenhüttl, Almanya ekibi Leipzig'i çalıştırdıktan sonra Aralık 2018'de Southampton'ın başına geçmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Southampton, 34 puanla 14. sırada yer alıyor.
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Southampton Kulübü, 52 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcı Hasenhüttl ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Hasenhüttl, Almanya ekibi Leipzig'i çalıştırdıktan sonra Aralık 2018'de Southampton'ın başına geçmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'de bu sezon 29 maça çıkan Southampton, 34 puanla 14. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın