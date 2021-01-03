Southampton'da McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Southampton'ın Avusturyalı teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, yapılan son Kovid-19 testlerinde McCarthy'nin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Karantinaya alınan 31 yaşındaki İngiliz kaleci, takımının yarın ligde Liverpool ve İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda Shrewsbury Town karşısında forma giyemeyecek.
Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Southampton'ın Avusturyalı teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, yapılan son Kovid-19 testlerinde McCarthy'nin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Karantinaya alınan 31 yaşındaki İngiliz kaleci, takımının yarın ligde Liverpool ve İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda Shrewsbury Town karşısında forma giyemeyecek.