Southampton'da McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA
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Southampton'da McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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03 Ocak 2021 23:07
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'ın kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Southampton'ın Avusturyalı teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, yapılan son Kovid-19 testlerinde McCarthy'nin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Karantinaya alınan 31 yaşındaki İngiliz kaleci, takımının yarın ligde Liverpool ve İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda Shrewsbury Town karşısında forma giyemeyecek.



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