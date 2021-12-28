Southampton - Tottenham maçı canlı olarak Tuttur'da

Southampton ile Tottenham İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

, Fotoğraf; EPA
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Southampton - Tottenham maçı canlı olarak Tuttur'da
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28 Aralık 2021 11:47
İngiltere Premier Lig mücadelesinde Southampton ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmayı Southampton'un kazanmasına 3,15'lik oran verilirken Tottenham'ın maçı kazanmasına 1,74'lük oran duyuruldu. Maçın beraberlik oranı ise 3,20 olarak duyuruldu.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,51 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,93 ile bültende yer aldı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Maçta ilk golü Southampton'un atmasına 2,10 oran açıklandı. İlk golü Tottenham'ın atmasına 1,57 ve Gol olmaz seçeneğine ise 5,40'lık oran duyuruldu.


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