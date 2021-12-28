Southampton - Tottenham maçı canlı olarak Tuttur'da

İngiltere Premier Lig mücadelesinde Southampton ile Tottenham kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmayı Southampton'un kazanmasına 3,15'lik oran verilirken Tottenham'ın maçı kazanmasına 1,74'lük oran duyuruldu. Maçın beraberlik oranı ise 3,20 olarak duyuruldu.
SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,51 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,93 ile bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Southampton'un atmasına 2,10 oran açıklandı. İlk golü Tottenham'ın atmasına 1,57 ve Gol olmaz seçeneğine ise 5,40'lık oran duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmayı Southampton'un kazanmasına 3,15'lik oran verilirken Tottenham'ın maçı kazanmasına 1,74'lük oran duyuruldu. Maçın beraberlik oranı ise 3,20 olarak duyuruldu.
SOUTHAMPTON - TOTTENHAM MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,51 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,93 ile bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Southampton'un atmasına 2,10 oran açıklandı. İlk golü Tottenham'ın atmasına 1,57 ve Gol olmaz seçeneğine ise 5,40'lık oran duyuruldu.