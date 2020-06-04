Southampton, Shane Long'un sözleşmesini uzattı

Premier Lig ekiplernden Southampton, İrlandalı golcü Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattığını açıkladı.

Haber; AA
Southampton, Shane Long'un sözleşmesini uzattı
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04 Haziran 2020 19:40
İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, İrlandalı forvet Shane Long'un sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Southampton Kulübü, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

İngiliz ekibine 2014'te katılan milli oyuncu, çıktığı 205 maçta 35 gol attı.

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