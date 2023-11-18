Southampton'dan Paul Onuachu kararı

Trabzonspor'da yönetim ve teknik heyet başarılı bir performans gösteren Paul Onuachu'nun bonservisini Southampton'dan almak isterken, İngiliz kulübünün bunu kabul etmeye çok sıcak bakmadığı öğrenildi.
BIRAKMAK İSTEMİYORLAR
Bordo-mavili kulüpte 8 maçta şans bulan ve attığı 6 gol ile yaptığı bir asistle tam not alan Nijeryalı futbolcunun bonservisini almak için yönetimin devre arasında Southampton ile masaya oturacağı daha önceden yazılmıştı. Fakat İngiliz kulübünün oyuncuyu bırakmak istemediği ortaya çıktı.
GERİ ÇAĞIRABİLİRLER
Championship'te başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'e yükselme potasında olan Southampton'ın da 2.01'lik başarılı futbolunu yakından takip ettiği ve oyuncusunu gelecek sezon geri çağırabileceği öğrenildi.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın güçlü ve uzun boylu fiziği ile istediği forvet olduğu belirlenen tecrübeli golcü için her şeye rağmen yönetimin devre arasında tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi. Geçen sezon Belçika ekibi Genk'en 18 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile Southampton'a gelen Onuachu, İngiliz kulübünde çıktığı 11 maçta skor katkısı verememişti.
BIRAKMAK İSTEMİYORLAR
Bordo-mavili kulüpte 8 maçta şans bulan ve attığı 6 gol ile yaptığı bir asistle tam not alan Nijeryalı futbolcunun bonservisini almak için yönetimin devre arasında Southampton ile masaya oturacağı daha önceden yazılmıştı. Fakat İngiliz kulübünün oyuncuyu bırakmak istemediği ortaya çıktı.
GERİ ÇAĞIRABİLİRLER
Championship'te başarılı sonuçlar alan ve Premier Lig'e yükselme potasında olan Southampton'ın da 2.01'lik başarılı futbolunu yakından takip ettiği ve oyuncusunu gelecek sezon geri çağırabileceği öğrenildi.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın güçlü ve uzun boylu fiziği ile istediği forvet olduğu belirlenen tecrübeli golcü için her şeye rağmen yönetimin devre arasında tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi. Geçen sezon Belçika ekibi Genk'en 18 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile Southampton'a gelen Onuachu, İngiliz kulübünde çıktığı 11 maçta skor katkısı verememişti.
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