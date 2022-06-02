Souness: 'Ukrayna maçsız Dünya Kupası'na gitmeli'

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Graeme Souness, Ukrayna'nın maç oynamadan direkt Dünya Kupası'na alınması gerektiğini söyledi.



Katıldığı canlı yayında konuşan Souness, "Hiç görmediğimiz olaylar görüyoruz. Bulunduğumuz yerden sadece 4 saat uzaklıkta bir dram var. Dünyanın öbür ucu değil, aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Bu yüzden Ukrayna'yı desteklemek gerekiyor." diye konuştu.



Souness Ukrayna'ya maç yaptırmadan Dünya Kupası'na alınması gerektiğini söyleyerek, "FIFA, Ukrayna'yı direkt Dünya Kupası'na alabilir. Ülkenin buna çok ihtiyacı var. Şu anda maç oynamanın bir önemi yok. Herhangi bir grubu 5 takıma çıkarıp Ukrayna'yı Dünya Kupası'na alsalar ne olabilir?" sözlerini kullandı.



Ukrayna, Dünya Kupası bileti alabilmek için Galler ile play-off finaline çıkacak.





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