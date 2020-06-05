Şota'dan Alexander Sörloth'a büyük övgü

Trabzonspor 'un efsane isimlerinden ve Süper Lig'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev yapan Şota Arveladze, gündeme dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.İşte Şota'nın açıklamaları:"Son 2 haftada takımlara antrenman izni çıktı. Kulüpler, beraber olarak antrenman yapabiliyor. Bu ayın 13-14-15'inde, ligin 3. haftasından devam edeceğiz. Her yerde şampiyon olmak en zor iş. Spor bir yarış, herkes bu yarışta %100'ünü vermeye çalışıyor. Benim için özel bir sene oldu. Daha önce hiç şampiyon olmamıştım. İlk kez oldum. Çok güzel bir sene yaşadık. Lig Kupası'nı da aldık. 3 kupayı da kazandık"Trabzonspor'un şampiyonluk şansı hakkında konuşan Arveladze, "Şampiyonluk tabii ki kolay değil. Şansı var tabii ve inşallah bu sene artık o da gelecek" ifadelerini kullandı.Sörloth'un performansını değerlendiren Şota, "Trabzon'a gelip ilk maçtan sonra kendini göstermek ve ve kalitenin devamını göstermek kolay değildir. Tecrübeli bir oyuncu değil ama iyi bir performans gösteriyor.Kolay pozisyona giriyor, son vuruşları çok iyi ve zeki bir oyuncu. Trabzonspor için faydalı bir oyuncu oldu. Ligin de en iyi santrforlarından bir tanesi. Kalan maçlarda umarım çok önemli goller atar, şampiyonluk golü atsın"Kaleci Uğurcan hakkında ise, "Uğurcan Çakır'ın kalitesi, kumaşı belliydi. Daha da iyi olacak. Tecrübe, kaleci için avantaj. Ben onu oynatalı belki 3-4 sene geçmiş, UEFA maçında oynatmıştım. Bu sene en az 20 tane %100 pozisyon kurtarmış oldu.Genç ama çok çabuk tecrübe kazanıyor. Lider, defans oyuncuları ona saygı duyuyor. Oldu artık" ifadelerini kullandı.