Şota onay verdi! Allahyar'da flaş gelişme...

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Allahyar Sayyadmanesh için flaş bir iddia geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Hull Cit'de teknik direktör Şota Arveladze'nin genç oyuncudan memnun kaldığı ve satın alma opsiyonunun kullanılmasını isteyeceği ifade edildi.



Fenerbahçeli genç oyuncu, kış transfer döneminde satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hull City'e kiralanmıştı.



İranlı oyuncu, bu sezon Hull City formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.





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