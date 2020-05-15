Şota Arveladze: 'Fenerbahçe düşman takım mı?'

Özbekistan'ın Pakhtakor takımıyla başarıdan başarıya koşan Şota Arveladze, Arabistan, Avrupa ve Rusya'dan teklifler aldığını ancak şu an için Türkiye'den resmi bir şeyin olmadığını söyledi.
"Fenerbahçe'den teklif gelirse hocalık yapar mısın?" sorusuna "Niye yapmamayım? Düşman takım mı yani? Başka bir ülke takımı mı?" yanıtını veren 47 yaşındaki teknik adam, "Hagi mi yoksa Alex mi? sorusunu ise "Bence Hagi. Dünyada kazanan bir isim o. Sadece Türkiye'de başarılı olmuş bir oyuncu değil. Alex de büyüktü ama dünyada çok başarılı değil. Hagi; Real Madrid, Barcelona ve Dünya Kupası'nda başarılar kazanan bir isim. Hagi daha büyük bence" şeklinde cevapladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"Fenerbahçe'den teklif gelirse hocalık yapar mısın?" sorusuna "Niye yapmamayım? Düşman takım mı yani? Başka bir ülke takımı mı?" yanıtını veren 47 yaşındaki teknik adam, "Hagi mi yoksa Alex mi? sorusunu ise "Bence Hagi. Dünyada kazanan bir isim o. Sadece Türkiye'de başarılı olmuş bir oyuncu değil. Alex de büyüktü ama dünyada çok başarılı değil. Hagi; Real Madrid, Barcelona ve Dünya Kupası'nda başarılar kazanan bir isim. Hagi daha büyük bence" şeklinde cevapladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın