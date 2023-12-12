Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'le mesaiye başladı

VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arveladze, takımının başında. ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'le mesaiye başladı
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12 Aralık 2023 18:55
Son güncelleme 12 Aralık 2023 18:56
VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Şota Arveladze, kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten alınan bilgiye göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saha içi toplantıyla başladı. Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan Fatih Karagümrük, son bölümde çift kale taktik maç yaptı.

Teknik direktör Şota, çalışma sırasında oyuncularla sürekli diyalog kurarak isteklerini dile getirdi.



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