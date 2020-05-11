Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Sosyetik Gelin filmi bu akşam televizyonda olacak. sosyetik Gelin'in başrollerinde Gizem Karaca ve Barış Murat Yağcı yer alıyor. Peki Sosyetik Gelin nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

11 Mayıs 2020 17:13
Sosyetik Gelin filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu
SOSYETİK GELİN OYUNCULARI

Barış Murat Yağcı Demir
Gizem Karaca Selin
Yavuz Topoyan Mevlüt
Barış Kırlioğlu Rasim
Sultan Köroğlu Kılıç Mecbure
Ayşen Sezerel Hayriye
Levent Çimen Korkut

SOSYETİK GELİN KONUSU

zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin'in hayatı istemediği bir evliliğe sürüklenmesi ile altüst olur. Babası Zeki, çocukluğundan beri kendisine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Kadir, Zeki'nin firmasını almakla kalmaz, aynı zamanda kendi oğluyla, Selin'i evliliğe zorlar.Hayatın boyunca çalışmamış, paralı üniversiteyi hala bitirememiş,magazin haberlerinin yıldızı, cadde tikisi olan 23 yaşındaki Selin'in kendisini eve kapatmaya niyetli olan Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü, bir şekilde Kadir'in korumalarını bayıltmayı başaran Selin, yanına aldığı nakit paralar ve üstünde gelinliği olduğu halde kaçar.Havalimanında şüphe çekeceği için, otobüs terminalinde ilk hareket eden araca binip, Ege'ye doğru yol alır. Yolda, yan yana koltuk paylaştığı Asiye'e hikayesini anlatır. Asiye de Selin'e zorla Ege'ye akrabalarının yanına gönderildiğinden dert yanar. O'na kendine yerine geçmeyi teklif eder. Bu şekilde Selin, ortalık durulana kadar saklanabilecek, Asiye de Ege'de akrabalarıyla takılma yerine, başka bir otobüse atlayıp, planladığı gibi sevgilisiyle buluşabilecektir. Selin'in plan kafasına yatar. İlk durakladıkları tesiste, ikili kıyafetleri değiştirir. Selin bir anda ne olduğunu anlayamadan müstakbel kaynanası Hayriye ve kayınpederi Vefki, çapkın kaynı Avni, kendisini gördüğü ilk saniyede nefret eden, 17 yaşındaki görümce adayı Filiz ve bu evlilikten hiçbir şekilde memnuniyet duymadığı anlaşılan koca adayı Demir ile karşı karşıya gelir.

SOSYETİK GELİN FRAGMANI İZLE

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