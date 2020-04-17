Sosyal yardımlaşma nakdi yardım sorgulama 2020, Sosyal Yardım sorgulama ekranı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000 TL'lik sosyal yardım parası desteği yapılacağı Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Yaşanan bu gelişmenin üzerine milyonlarca vatandaş arama motoru üzerinden 'Sosyal yardım destekleri kimlere verilecek, ne zaman yatacak? aratmasını gerçekleştirmeye başladı. Konuyla ilgili son dakika açıklaması ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.Selçuk, 1000 TL sosyal yardım parası başvuru süreci hakkında bilgi verirken bu ödemelerden yararlanmak için herhangi bir başvuru gerekmediğini belirtti. Böylelikle, sosyal yardım parası başvurusu hakkındaki süreç netleşmiş oldu. Yardımdan faydalanacak olanlar kişiler, devlet tarafından belirlendi. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası desteği kimlere verilecek, ne zaman yatacak?"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.0 ve 5 olanlara bugün 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3'ünde 3 ve 8 olanlara 4'ünde 4 ve 9 olanlara 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada şöyle denildi:''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; - 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,1 ve 6 olanlar 2'sinde2 ve 7 olanlar 3'ünde3 ve 8 olanlar 4'ünde4 ve 9 olanlar 5'indePTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.''