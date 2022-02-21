Sosyal medyayı salladı; 'Sen mi vuracaksın ağabey?'

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sahaya 11'de başlayan Arda Güler, Serdar Dursun ile yaşadığı diyalogla sosyal medyayı salladı.



Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kazandığı bir fririk vuruşu için Serdar Dursun ile birlikte topun başına geçen genç futbolcu, "Sen mi vuracaksın ağabey?" sözleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.



Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmada 73 dakika sahada kalan 16 yaşındaki futbolcu performansıyla da büyük takdir topladı.



Arda Güler, 40 kez pas yaparken yüzde 90 isabet oranı sağladı. Arda, yaptığı 6 ortanın 3'ünde de takım arkadaşlarını bulmayı başardı. 2 kez şut pası veren Arda Güler, hücumdaki etkinliğiyle de dikkat çekti.



16 yaşındaki genç oyuncu, fizik gücüyle de şaşırttı. Girdiği 22 ikili mücadelenin 14'ünü kazanan Arda Güler, Hatayspor'un fizikli oyuncularına karşı üstünlük kurmayı başardı.



6 kez çalım atan Arda Güler'e 73 dakika boyunca 4 kez faul yapıldı.



Forvet arkası olarak oynayan Arda Güler, takım savunmasına da yardım etti ve 3 kez top kapıp 1 kez pas arası yaptı.





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