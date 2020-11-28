Kazanan takım bozulmaz mantığıyla sahaya çıkan Trabzonspor, ilk dakikadan itibaren geriden oyun kurma prensiplerini ön plana çıkarmaya çalıştı. Bireysel beceriden çok takım oyunu üzerinde duran

Fırtına, Baker'ın sezonun

gollerinden birisi olabilecek şekilde attığı

frikik golüyle öne geçmeyi başardı.

Ancak atılan golün ardından Trabzonspor, Erzurumspor maçındaki gibi oyun disiplininden kopunca rakip kalede pozisyon üretemediği gibi oyun hakimiyetini de kaybetti.

İki haftadır golü atana kadar iyi olabileceğinin sinyallerini veren ancak golden sonra oyun kimliğinden kopan

Trabzonspor'da

takım savunması kısmen

başarılı olsa da kalesini gole kapatması

kısmen şans, kısmen de kaleci ve stoperlerin

başarısıyla oldu.

Sonuç olarak 90 dakika bitiminde üç puanı hanesine yazdıran Trabzonspor, maç sonunda kötü futbolla değil kazandığı üç puanla anılacak.

İlk yarının son anlarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen ve muhteşem bir vuruşla ağları sarsan Lewis Baker, Trabzonspor formasıyla siftah yaptı. 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü atan ve sosyal medyada Türkiye gündemine ilk sıradan giren İngiliz orta saha için, "Baker Ankara'yı yaktı… Baker'dan güdümlü füze… Golü ağzım açık izledim" yorumları yapıldı.

Maçın adamı Baker, sürekli frikik çalıştığını belirterek, "Golden önemli olan gol yemememizdi. İdmanlarda denemeye çalışıyorum. Topun üzerine geldiğimde öz güvenli hissediyorum" dedi.

Trabzonspor'da göreve gelir gelmez 57 günlük galibiyet hasretine son veren Abdullah Avcı, deplasman fobisini de aştı. Dış sahada son galibiyetini geçen sezon 25 Temmuz'da, ligin son maçında Kayserispor'u mağlup ederek alan Fırtına, sonrasında çıktığı 4 deplasmandan 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor, dün Başkent'te kazanarak 124 günlük hasreti bitirdi.

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu (Anthony Nwakaeme (2), Lewis Baker, Abdülkadir Ömür).

Trabzonspor, Kasım 2019'dan bu yana Süper Lig'de ilk kez üst üste iki maçı gol yemeden kazandı.





