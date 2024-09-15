Sosyal medyada Osimhen çılgınlığı! Geceye damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.
OSIMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
GECEYE DAMGA VURDU
Galatasaray taraftarlarının tüm ilgisini üzerine çeken Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giyiyormuş gibi oynamasıyla dikkatleri topladı.
Sosyal medyada taraftarların kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara taşıdığı Victor Osimhen, Rizespor karşısında da etkili bir performans sergiledi.
Nijeryalı golcü oyuncu, Galatasaray'ın ikinci golünde ilk olarak golü atan isim olarak gösterilse de daha sonra bu gol Abdülkerim Bardakçı'ya yazıldı.
Kendisinin attığı sanılan gol sevincinde ise "Metin Oktay" sevinci yapan Osimhen, taraftarlardan alkış almayı başardı.
Öte yandan yıldız futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca mücadeleci tavrı ve sürekli istediğini göstermesiyle takdir topladı.
OSIMHEN İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasına 11'de başlayan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfora karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
GECEYE DAMGA VURDU
Galatasaray taraftarlarının tüm ilgisini üzerine çeken Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir forma giyiyormuş gibi oynamasıyla dikkatleri topladı.
Sosyal medyada taraftarların kısa sürede Türkiye gündeminde üst sıralara taşıdığı Victor Osimhen, Rizespor karşısında da etkili bir performans sergiledi.
Nijeryalı golcü oyuncu, Galatasaray'ın ikinci golünde ilk olarak golü atan isim olarak gösterilse de daha sonra bu gol Abdülkerim Bardakçı'ya yazıldı.
Kendisinin attığı sanılan gol sevincinde ise "Metin Oktay" sevinci yapan Osimhen, taraftarlardan alkış almayı başardı.
Öte yandan yıldız futbolcu, oyunda kaldığı süre boyunca mücadeleci tavrı ve sürekli istediğini göstermesiyle takdir topladı.