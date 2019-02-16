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Sosyal medyada Luyindama için "Forvet olsun" çılgınlığı

Galatasaraylı taraftarlar, etkisiz kalan Diagne yerine hücum hattında Kongolu stoperin kullanılmasını istedi. Sosyal medyada kampanya başladı.

Kaynak: Akşam
Sosyal medyada Luyindama için 'Forvet olsun' çılgınlığı
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16 Şubat 2019 10:50
Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan attığı gol dışında etkili olamayan Diagne, Benfica önünde ise adeta sahada yoktu. 2-1 kaybedilen maçta tek golü Kongolu stoper Luyindama attı.

Yıldız savunmacı, ikinci gole de yaklaştı. Türkiye Kupası'nda da Hatay ağlarını sarsan Luyindama için Sarı-Kırmızılı taraftarlar kampanya başlattı. 25 yaşındaki savunmacının, zaman zaman forvet olarak kullanılması gerektiği kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere Teknik Direktör Fatih Terim, sezonun ilk yarısındaki forvet yokluğunda golcü olarak Maicon ve Donk'tan da faydalanmaya çalışmıştı. Ancak Süper Lig'de Mitroglou da oynayabildiği için Luyindama'nın forvet olarak kullanılması beklenmiyor. Öte yandan Luyindama, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Kongolu futbolcunun Benfica karşısındaki performansı onun en iyi takıma seçilmesini sağladı.

 

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