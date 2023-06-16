Sosyal medyada Arda Güler heyecanı: "Üzme bizi"

Fenerbahçe'de gündem genç yetenek Arda Güler'in takımdan ayrılma ihtimali...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sosyal medyada Arda Güler heyecanı: 'Üzme bizi'
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16 Haziran 2023 09:56
Son güncelleme 16 Haziran 2023 10:08
Fenerbahçe'nin bir yıl daha forma giymesini istediği Arda Güler için Newcastle, Benfica, Ajax, B.Dortmund, Bayern Münih, PSG beklemede.

Fenerbahçeli taraftarlar ise 18 yaşındaki oyuncuyu doya doya izlemek için kalmasını istiyor. Arda'nın annesi Serap Güler dün Twitter hesabından "Her seçim bir vazgeçiştir" yorumu yapıp gözü yaşlı emoji de bırakınca ortalık ayağa kalktı.

Fenerbahçe'ye gönül verenler bunu ayrılık sinyali olarak görürken paylaşım kısa sürede 15 milyon etkileşim aldı.

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''Sevgimizin karşılığı Arda'nın ayrılması olmamalı.", "1 sene daha bizimle kalsın, seneye omuzlarda yolcu edelim." "Üzmeyin bizi.'', "Abla umarım bu Arda'nın ayrılığı değil senin enişteden boşanma haberindir.", "Abla artık sil bu mesajı.", "Lütfen şaka yaptım de." gibi mesajlarla da Fenerbahçeli taraftarlar Arda'nın bu takımda kalmasının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istediler.

35 MAÇTA 6 GOL

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler bu sezon çıktığı 35 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı ve maç içinde gösterdiği oyun aklıyla da taraftarı bir kere daha mest etti. 

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