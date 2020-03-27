Sosyal medya günlüğü; Ebru Polat karantinada çıldırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir evinden çıkmayan Ebru Polat, dans videosunu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla TikTok'ta paylaştı. Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımına beğeni yağdı.
"DELİRMEYE BAŞLADIK; ÖYLEYSE DANS"
Danslarıyla zaman zaman gündem olan Polat evde sıkılınca TikTok'ta vakit geçirmeye başladı. TikTok'ta dans videosu çeken Polat bu videoyu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla paylaştı.
Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
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"DELİRMEYE BAŞLADIK; ÖYLEYSE DANS"
Danslarıyla zaman zaman gündem olan Polat evde sıkılınca TikTok'ta vakit geçirmeye başladı. TikTok'ta dans videosu çeken Polat bu videoyu "Delirmeye başladık; öyleyse dans" notuyla paylaştı.
Dansıyla hayranlarının dikkatini çeken Ebru Polat'ın paylaşımı adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın