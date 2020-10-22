Sosyal medya beğenisi kadro dışı bıraktırdı

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sosyal medya beğenisi kadro dışı bıraktırdı
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22 Ekim 2020 18:39
TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran'ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt'un abisi Ümit Bozkurt'un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.



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