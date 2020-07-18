Sosa'sız Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz'da sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sosa'sız Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek
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18 Temmuz 2020 13:25
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. 

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.  

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.



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