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Sosa'dan Rodallega'ya; "Sen ailenin bir parçasısın"

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, Aytemiz Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı ile tepki alan Hugo Rodallega'ya, "Bu tepkinin sebebi duygusal. Sen gollerini atınca herkes seninle birlikte sevinecektir" dedi.

Kaynak: Sabah
Sosa'dan Rodallega'ya; 'Sen ailenin bir parçasısın'
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21 Şubat 2019 08:24
Ligin ikinci yarısında sakatlıklar ve hakem hataları ile zirve yarışından uzak kalan Trabzonspor'un, Alanyaspor'a yenildiği son maçta penaltı kaçıran ve taraftarların tepkisini çeken Hugo Rodallega'ya kaptan Sosa'dan tam destek geldi.

Morali oldukça bozuk olan ve Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada taraftarlar ile tartışan Kolombiyalı ile bire bir görüşen Sosa, "Taraftarlarımız da bizler gibi kaybedince duygusal davranabiliyor. Ancak sen bizim ailemizin önemli bir parçasısın ve gollerini attıkça herkes seninle birlikte sevinecektir" dedi.

Rodallega'nın da takım arkadaşları ve teknik heyetin kendisine gösterdiği yakın ilgiden sonra toparlandığı ve antrenmanlarda da iyi bir performans ortaya koyduğu öğrenildi.



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