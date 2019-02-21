Sosa'dan Rodallega'ya; 'Sen ailenin bir parçasısın'

Ligin ikinci yarısında sakatlıklar ve hakem hataları ile zirve yarışından uzak kalan Trabzonspor'un, Alanyaspor'a yenildiği son maçta penaltı kaçıran ve taraftarların tepkisini çeken Hugo Rodallega'ya kaptan Sosa'dan tam destek geldi.Morali oldukça bozuk olan ve Alanyaspor maçının ardından sosyal medyada taraftarlar ile tartışan Kolombiyalı ile bire bir görüşen Sosa,dedi.Rodallega'nın da takım arkadaşları ve teknik heyetin kendisine gösterdiği yakın ilgiden sonra toparlandığı ve antrenmanlarda da iyi bir performans ortaya koyduğu öğrenildi.