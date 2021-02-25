Sosa ve Samatta için dönüm noktası

Jose Sosa, Trabzonspor'dan transfer edildiğinde büyük ses getirdi. Arjantinli yıldızın şampiyonluk yolunda büyük katkı vereceği düşüncesi neredeyse tüm taraftarlarda hakimdi. Sezon başlangıcı da öyle oldu.



Sosa, birçok maçta galibiyetin gelmesinde kritik rolü üstlendi. Ancak ilk yarıdaki Trabzonspor maçında çok kötü oynayan ve ikinci yarının başında kenara gelen 35 yaşındaki oyuncu, bir daha toparlanamadı.



Sezonun en flaş transferlerinden Mbwana Samatta'nın durumu daha da kötü. Emre Belözoğlu'nun "30 gol atacak forvet" dediği iddia edilen Tanzanyalı'dan ümit kesilmek üzere.



Trabzonspor ile oynanacak maç, hem Sosa'nın hem de Samatta'nın kendilerini affettirmeleri, neden Fenerbahçe'nin en önemli transferleri arasında yer aldıklarını göstermeleri açısından son şans olabilir. Pazar günü yapacakları, bundan önce yaptıkları her şeyin unutulmasını sağlayabilir.



