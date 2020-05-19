Trabzonspor'da, Sosa ve Novak ile yapılacak yeni sözleşme için titizlikle hareket ediliyor.
Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan ve bu başarıdaki en büyük paya sahip olan iki oyuncunun da kafasının karışmaması adına çalışmalar titizlikle devam ediyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak koronavirüs nedeniyle ara verdiği görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.
Bu iki isimde sözleşme konusunun kısa süre sonra çözülmesi bekleniyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan ve bu başarıdaki en büyük paya sahip olan iki oyuncunun da kafasının karışmaması adına çalışmalar titizlikle devam ediyor.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak koronavirüs nedeniyle ara verdiği görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.
Bu iki isimde sözleşme konusunun kısa süre sonra çözülmesi bekleniyor.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın