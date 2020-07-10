Sosa, sevinci ve hüznü aynı anda yaşadı

Antalyaspor karşısında kazanılan iki penaltıyı da gole çeviren Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa, Süper Lig'de en çok gol attığı (9) sezonu yaşarken, alınan beraberlikle adeta yıkıldı. Sevinci ve hüznü bir arada yaşayan tecrübeli futbolcu bitiş düdüğünün ardından adeta yıkıldı.



Sosa Beşiktaş'ta ilk sezonunda 5, ikinci sezonunda ise 7 golde kalan Arjantinli yıldız, geçen sezon Trabzonspor'da ise 5 kez fileleri sarsmıştı.



