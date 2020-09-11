Sosa: "Çok uzun ve sert bir sezon olacak"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Sosa: 'Çok uzun ve sert bir sezon olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2020 19:59
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, yeni sezon ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu belirten Sosa, "Burada tekrar bir seneye daha başlıyoruz. En iyi şekilde ligi sürdüreceğiz. Bu forma altında olmaktan ötürü çok mutluyum. En iyi şekilde bu sezonu geçirmeliyiz. Çok sert ve uzun bir sezon olacak." dedi.

"EN İYİ PERFORMANSIMI VERECEĞİM"

En iyi performansını vereceğini kaydeden Arjantinli, "Bu hazırlık sürecine biraz geç katıldım takıma, sağlık koşullarından ötürü. Takımla kısa süre beraber olabildim. Çok mutluyum. En iyi performansımı verebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için