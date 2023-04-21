Süper Lig'de topladığı 69 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, rakip filelere 64 gol bıraktı ve ligin en çok gol atan ikinci takımı...13 gol ve 7 asistle Sarı-Kırmızılılar'ın hücum yükünü Mauro Icardi çekiyor.Icardi'yi sekizer golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğly takip ediyor. Mertens 6, Rashica da 4 gol attı.İspanyol basını, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da ikinci baharını yaşadığını yazdı."mundodeportivo" haberinde; "Icardi, Galatasaray'da yeniden doğdu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını şampiyonluğa sürüklüyor" ifadelerine yer verdi.