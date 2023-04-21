Sorunu Mauro Icardi çözdü

13 gol ve 7 asistle Galatasaray'ın hücum yükünü Mauro Icardi çekiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Sorunu Mauro Icardi çözdü
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21 Nisan 2023 13:09
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Süper Lig'de topladığı 69 puanla liderliğini sürdüren Galatasaray, rakip filelere 64 gol bıraktı ve ligin en çok gol atan ikinci takımı...

13 gol ve 7 asistle Sarı-Kırmızılılar'ın hücum yükünü Mauro Icardi çekiyor.

Icardi'yi sekizer golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğly takip ediyor. Mertens 6, Rashica da 4 gol attı.

YENİDEN DOĞDU

İspanyol basını, Mauro Icardi'nin Galatasaray'da ikinci baharını yaşadığını yazdı.

"mundodeportivo" haberinde; "Icardi, Galatasaray'da yeniden doğdu. Attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını şampiyonluğa sürüklüyor" ifadelerine yer verdi. 

 
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