Ortalama Yükseltme Sınavları Ne Zaman Yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.





OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sorumlu olarak sınıf geçme durumunda öğrencinin ortalama yükseltme sınavına girmesi oldukça önemlidir. Öğrenci OYS sınavı ile hem sorumlu olduğu dersleri verebilecek hem de ortalamasını yükseltebilecektir.Ortalaması düşük olan derslerin ortalamasını yükseltmek için OYS sınavına girmek öğrencinin faydasına olacaktır. Yalnız bu sınavda dikkat edilmesi gereken bir konu da ortalamayı yükseltmeye çalışırken düşürmemektir. Mesela matematik dersinden aldığınız yıl sonu notunuz 3 ve siz bu notu yükseltmek için sınava girmek istediniz ve sınavdan 1 aldınız. Bu durumda son aldığınız not geçerli olacaktır .Yani yıl sonu notunuz düşmüş olur.Öğrenci başarılı olduğu ve olamadığı 4 dersten sorumluluk sınavına girebilir. Önceki yıldan kalan derslerden de sınava alınırlar. Sorumlu olarak sınıf geçme sınavları yani OYS, okulun bitiminden bir hafta sonra başlar ve üç haftalık zaman içerisinde tamamlanır. Bu dönemler eylül ayının ilk haftası ve ikinci dönemin ilk haftası olur. Kaynak: Sorumlu olarak sınıf geçme nedir?Sorumlu olarak sınıf geçme demek mezun olununcaya kadar sorumlu olarak geçtiğin dersi vermek demektir. Yani sınıfı geçiyorsun ancak dersten kalıyorsun. Mezun oluncaya kadar bu dersi vermekle yükümlüsün. Bu dersi vermeden mezun olmazsın. Bu konumuzda sorumlu olarak sınıf geçme nedir? sorusuna açıklık getirmeye çalıştık.TRT EBA TV (İlokul-Ortaokul-Lise) için tıklayınızMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapıyor.29 Nisan 2020 günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylı bilgiler...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim süresinin uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;

LGS NE ZAMAN YAPILACAK NASIL YAPILACAK? Bakan Ziya Selçuk: "LGS tarihi hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Sosyal mesafe için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz, nasıl bir oturma düzeni olacak, farklı tedbirler ne olacak, hepsini en güçlü şekilde yapacağız.



Telafi eğitimi için takvim sürekli değişiyor. Bu canlı bir takvim. 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi için görüşeceğiz. Telafi için her bölge için konuşacağız. Televizyon ve internetten eğitim, bir telefi eğitimidir. Okullar açılınca da yapılacak eğitim telafi eğitimidir."



HERKES SINIF GEÇTİ



"Sınıf geçmeyle ilgili 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz, not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler. Şu anda 2. dönem için not vermek mümkün değil. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın, zayıfları varsa sorumlu şekilde üst sınıfa geçecekler."











UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.



YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.