Bir mü'min namaz kılarken İlâhî huzura çıkmanın şevk ve heyecanını yaşar. Rabbiyle birlikte olmanın, Ona en yakın bulunmanın zevk ve hazzını tadar. Çünkü, insanın Allah'a en yakın olduğu an namazın en mühim rüknü olan secde anıdır.



Şort ve atletle namaz kılınır mı, caiz mi? (Diyanet-2023)



Namaz, İslam dininin temelini oluşturmaktadır. Namazın doğru ve anlamlı olması için bazı kriterler yerine getirilmesi gerekmektedir. Namaz kılınmadan önce kıyafet olarak, göbek ile diz arası kapatılması gerekmektedir. Faziletin kazanılması için, mahrem olan yerlerin kapalı olması son derece önemlidir. Mezheplere göre farklılık gösterse de mahrem yerlerin kesinlikle örtümü olması gerekmektedir.

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