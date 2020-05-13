"Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey." cevabını vermişti







Real Madrid'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth,cevabını vermişti

Trabzonspor, birçok oyuncusu için resmi olmayan teklifler alıyor. Bu oyuncular arasında Uğurcan ilk sırada yer alırken onu Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme takip ediyor. Kulübün kapısını Sörloth için çalan menajerler,diyor ancak yönetim,yanıtını veriyor.Yönetim, resmi yetkisi olmayan menajerlerle görüşmeyeceklerini ortaya koydu. Bu arada yönetim, menajerler tarafından gelen teklifleri reddetse de Sörloth için Real Madrid iddiaları artmaya başladı.Trabzonspor iç transferde önceliği kaptan Sosa ile Novak'a verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada iki oyuncu ile de anlaştıklarını duyurmuş, işin sadece imzaya kaldığını belirtmişti. Sosa'ya son olarak bonuslarla birlikte 2 milyon Euro, Novak'a ise 1 milyon 250 bin Euro önerilmişti.Trabzonsporlu futbolcular, teknik heyet ve personel önceki gün Kovid-19 testine girmişti. Tüm test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.