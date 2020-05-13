Sörloth'un peşindeki üç dünya devi

Norveçli forvet Alexander Sörloth için, "Real Madrid, Napoli ve Sevilla'yı istediğiniz rakamlara getirmeye hazırız" mesajı veren menajerlere Trabzonspor yönetiminin yanıtı net: "Golcümüzü bırakmaya niyetimiz yok"

Haber; Sabah
Sörloth'un peşindeki üç dünya devi
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13 Mayıs 2020 10:05
Trabzonspor, birçok oyuncusu için resmi olmayan teklifler alıyor. Bu oyuncular arasında Uğurcan ilk sırada yer alırken onu Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme takip ediyor. Kulübün kapısını Sörloth için çalan menajerler, "Real Madrid, Napoli ve Sevilla'yı istediğiniz rakamlara getirmeye hazırız" diyor ancak yönetim, "Göndermeye niyetimiz yok, oyuncumuzu rahat bırakın" yanıtını veriyor.

REAL MADRİD ISRARCI

Yönetim, resmi yetkisi olmayan menajerlerle görüşmeyeceklerini ortaya koydu. Bu arada yönetim, menajerler tarafından gelen teklifleri reddetse de Sörloth için Real Madrid iddiaları artmaya başladı.

Real Madrid'in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey." cevabını vermişti



İÇ TRANSFER HIZLANDI

Trabzonspor iç transferde önceliği kaptan Sosa ile Novak'a verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada iki oyuncu ile de anlaştıklarını duyurmuş, işin sadece imzaya kaldığını belirtmişti. Sosa'ya son olarak bonuslarla birlikte 2 milyon Euro, Novak'a ise 1 milyon 250 bin Euro önerilmişti.

TEST SONUÇLARI NEGATİF

Trabzonsporlu futbolcular, teknik heyet ve personel önceki gün Kovid-19 testine girmişti. Tüm test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. 

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