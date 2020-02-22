Sörloth'un golünde Beşiktaş'tan faul isyanı

Beşiktaş ile Trabzonspor'un oynadığı maçta Sörloth'un golüne itiraz edildi. Pozisyonda faul olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve gol geçerli sayıldı.

Haber; Sporx.com
Sörloth'un golünde Beşiktaş'tan faul isyanı
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22 Şubat 2020 20:13
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bordo mavililer 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçmesini bildi.

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POZİSYON VAR'DA İNCELENDİ

Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu.

VAR odasında Ali Palabıyık pozisyonu inceledi ve faul olmadığı kararını verdi. Fırat Aydınus da orta noktayı gösterdi.

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Rıdvan Dilmen NTV'de pozisyonla ilgili, "Ben Fırat Aydınus'un verdiği kararı verirdim, Ali Palabıyık'a göre gri pozisyondu, hakemin takdirine bıraktı. Yüzde 50'den fazla, devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.

A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu ise, "Trabzonspor'un attığı golden önce faul yok." dedi.

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