Sörloth'un golünde Beşiktaş'tan faul isyanı

Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Karius'u mağlup etti





Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelirken, bordo mavililer 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçmesini bildi.Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu.VAR odasında Ali Palabıyık pozisyonu inceledi ve faul olmadığı kararını verdi. Fırat Aydınus da orta noktayı gösterdi.Rıdvan Dilmen NTV'de pozisyonla ilgili, "Ben Fırat Aydınus'un verdiği kararı verirdim, Ali Palabıyık'a göre gri pozisyondu, hakemin takdirine bıraktı. Yüzde 50'den fazla, devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu ise, "Trabzonspor'un attığı golden önce faul yok." dedi.