Sörloth, zirveyi geri istiyor

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth gol krallığı yarışında yeniden zirveyi istiyor.



24 yaşındaki forvet, Denizli filelerini birkaç kez sarsmanın planlarını yapıyor. Fırtına, Sörloth'un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti.



Bordo-Mavililer, Sörloth'un gol attığı dört Türkiye Kupası maçından dört galibiyet elde ederken, Avrupa Ligi'nde ise gol attığı iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Fırtına, 1.95'lik kulenin sahne aldığı 23 maçta yenilmedi.



EN ÇOK ATAN YABANCI



Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin euro'ya kiralanan Sörloth, ligde 31 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti.



1995-96'da ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atmıştı.



