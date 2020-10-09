Sörloth ve Haaland sessiz kaldı, Savic ülkesini finale taşıdı!

4 TAKIM EURO 2020 BİLETİ ALACAK

EURO 2020 play off yarı finalinde Norveç, evinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadeleyi 2-1 kazanan Sırbistan, finale adını yazdırdı.Sırbistan'a galibiyeti getiren goller, 82. ve 103. dakikalarda Milinkovic-Savic'ten geldi. Norveç'in tek sayısını ise 88. dakikada Normann kaydetti.Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui ilk 11'de başladığı maçta 116 dakika sahada kalırken, Martin Linnes 106. dakikada oyuna dahil oldu. Sırbistan'da Beşiktaşlı Adem Ljajic ise kulübede yer aldı ve süre bulamadı.A Milli Takımımız, 14 Ekim tarihinde Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.EURO 2020 playoff final eşleşmeleri belli oldu.Macaristan - İzlandaKuzey İrlanda - SlovakyaSırbistan - İskoçyaGürcistan - Kuzey Makedonya