Sörloth'un son talibi Gladbach

Hücum hattına yedek oyuncu arayışına geçen Gladbach, RB Leipzig'in satış listesine koyduğu Sörloth ile ilgilenmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sörloth'un son talibi Gladbach
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18 Ağustos 2022 17:05
Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach, Alexander Sörloth'a talip oldu.

Bild'de yer alan habere göre; Gladbach Teknik Direktörü Daniel Farke, transferin bitiminden önce hücum rotasyonunu güçlendirecek yeni isimler istedi. Sportif direktör Roland Virkus, hücum hattına 2 oyuncu transfer etmek için harekete geçti.

'YEDEK' GOLCÜ ARIYORLAR

Jonas Hoffman, Marcus Thuram ve Alassane Plea'nın sürüklediği Gladbach hücumunu yedekleyecek isim için öncelikle Bayern Münih'ten Joshua Zirkzee ile ilgilenildi. Ancak, Zirkzee'nin RB Leipzig'ten gelen teklifi daha çok önemsediği ve Gladbach'ı ikinci planda gördüğü belirtildi.

ŞU AN 'İLGİ' BOYUTUNDA

RB Leipzig'in satış listesine koyduğu Sörloth, Gladbach'ın transfer listesine eklediği son isim oldu. Sürecin şu an sadece ilgi boyutunda olduğu ve resmi adımların henüz atılmadığı da kaydedildi.

BUNDESLIGA'DA 5 GOL

2020 yazında 20 milyon euro bonservisle RB Leipzig'e transfer olan 26 yaşındaki Sörloth, Bundesliga'da oynadığı 30 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı. 



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