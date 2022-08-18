Sörloth'un son talibi Gladbach

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Mönchengladbach, Alexander Sörloth'a talip oldu.
Bild'de yer alan habere göre; Gladbach Teknik Direktörü Daniel Farke, transferin bitiminden önce hücum rotasyonunu güçlendirecek yeni isimler istedi. Sportif direktör Roland Virkus, hücum hattına 2 oyuncu transfer etmek için harekete geçti.
'YEDEK' GOLCÜ ARIYORLAR
Jonas Hoffman, Marcus Thuram ve Alassane Plea'nın sürüklediği Gladbach hücumunu yedekleyecek isim için öncelikle Bayern Münih'ten Joshua Zirkzee ile ilgilenildi. Ancak, Zirkzee'nin RB Leipzig'ten gelen teklifi daha çok önemsediği ve Gladbach'ı ikinci planda gördüğü belirtildi.
ŞU AN 'İLGİ' BOYUTUNDA
RB Leipzig'in satış listesine koyduğu Sörloth, Gladbach'ın transfer listesine eklediği son isim oldu. Sürecin şu an sadece ilgi boyutunda olduğu ve resmi adımların henüz atılmadığı da kaydedildi.
BUNDESLIGA'DA 5 GOL
2020 yazında 20 milyon euro bonservisle RB Leipzig'e transfer olan 26 yaşındaki Sörloth, Bundesliga'da oynadığı 30 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.
Bild'de yer alan habere göre; Gladbach Teknik Direktörü Daniel Farke, transferin bitiminden önce hücum rotasyonunu güçlendirecek yeni isimler istedi. Sportif direktör Roland Virkus, hücum hattına 2 oyuncu transfer etmek için harekete geçti.
'YEDEK' GOLCÜ ARIYORLAR
Jonas Hoffman, Marcus Thuram ve Alassane Plea'nın sürüklediği Gladbach hücumunu yedekleyecek isim için öncelikle Bayern Münih'ten Joshua Zirkzee ile ilgilenildi. Ancak, Zirkzee'nin RB Leipzig'ten gelen teklifi daha çok önemsediği ve Gladbach'ı ikinci planda gördüğü belirtildi.
ŞU AN 'İLGİ' BOYUTUNDA
RB Leipzig'in satış listesine koyduğu Sörloth, Gladbach'ın transfer listesine eklediği son isim oldu. Sürecin şu an sadece ilgi boyutunda olduğu ve resmi adımların henüz atılmadığı da kaydedildi.
BUNDESLIGA'DA 5 GOL
2020 yazında 20 milyon euro bonservisle RB Leipzig'e transfer olan 26 yaşındaki Sörloth, Bundesliga'da oynadığı 30 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.
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