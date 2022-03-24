Sörloth'un menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Sörloth'un menajerinden mesaj geldi. Morten Wivestad, Sörloth'un şartlar uygun olursa Fenerbahçe'ye gelebileceğini söyledi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Sörloth'un menajerinden Fenerbahçe'ye mesaj
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24 Mart 2022 11:22
Önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmak isteyen ve işe genç yıldız adayları ile sözleşme yenileyerek başlayan Fenerbahçe eksik olan bölgeler için hummalı bir çalışma içine girmiş durumda. Böyle bir ortamda fırsat Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Norveçli santrfor Alexander Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Fenerbahçeli yetkililere mesaj göndererek Norveçli golcünün Fenerbahçe formasını giyebileceğini ve şartların masaya yatırılabileceğini söyledi. Fenerbahçeli kurmaylar ise bu öneriye sıcak bakarken yüz yüze görüşmenin önümüzdeki günlerde olabileceği öğrenildi.

26 yaşında ve 1.95 boyunda olan Sörloth, Leipzig takımından Real Sociedad'a kiralanmıştı. Sociedad'ın satın alma opsiyonunun kullanmasını beklenmediğiSörloth, taraftarların tepkisi ile de karşılaşmıştı.

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Bu arada Sörloth transferinde sözleşme gereği Türkiye'de öncelik hakkı Trabzonspor 'da olacak. Eğer Bordo-Mavilililer belirlenen şartlarda Sörloth'u transfer etmezse bu kez başka takımlar devreye girebilecek.

SOCİEDAD'DA HAVASINI BULAMADI

Real Socied'da sıkıntılı günler geçiren Alexander Sörloth, bazı maçlarda taraftarların tepkisiyle de karşılaştı. Sörloth yeni bir Türkiye macerasına artık sıcak. 

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