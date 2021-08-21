Fenerbahçe taraftarının hayallerini süsleyen Alexander Sörloth , Leipzig'in Stutgart ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. 25 yaşındaki golcünün babasında, transfer için yine açıklama geldi.



Fenerbahçeli bir taraftar, HJK Helsinki maçının ardından başkan Ali Koç'a "Başkanım Sörloth, Sörloth, Allah rızası için." şeklinde seslendi. Ali Koç ise basına konuştuğu sırada gelen bu ses üzerine "Bir dakika susar mısın?" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli taraftarların her şeye rağmen hayallerini süsleyen Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, oğlunun kısa bir süre içerisinde Leipzig'ten ayrılacağını duyurdu. Goran Sörloth, Norveç kanalına yaptığı açıklamada "Alexander, Leipzig'ten ayrılacak. Yüzde 150 transfer olacak" diyerek net bir açıklama yaptı.



Öte yandan Alman basını, Fenerbahçe ile de adı geçen Alexander Sörloth için Fransız ekibi Marsilya'nın ciddi şekilde bastırdığını ve görüşmelerin tüm hızıyla ilerlediğini duyurdu.



EDİTÖRÜN NOTU;



Leipzig'te kadro dışı kalan Alexander Sörloth, Alman ekibinde artık son günlerini geçiriyor. Sörloth için Leipzig, kiralama opsiyonunu devre dışı bırakarak 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. FFP kuralları nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe, yüksek rakamlar getiren satışları yapamadı. Fenerbahçe'nin Sörltoh'u kadrosuna katabilmek adına, kısa süre içerisinde önemli hamleler yapması gerekiyor. Çünkü Marsilya, bu transferde hızla sona doğru yaklaşıyor.



RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçından sonra sarı-lacivertli takım hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullanmıştı; "Vitor Pereira, Mbwana Samatta ve Serdar Dursun arasında gidip geliyor. Alexander Sörloth gelirse muhteşem olur diye düşünüyor."







