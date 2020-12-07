Sörloth: "Türkiye'ye, evime dönmek güzel"

Norveç Milli Takımımızın rakiplerinden Alexander Sörloth, A Milli Takımımız ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sörloth: 'Türkiye'ye, evime dönmek güzel'
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07 Aralık 2020 23:09
A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibi olan Norveç'in tanıdık golcüsü Alexander Sörloth, eşleşme sonrasında konuştu.

Türkiye'ye tekrar döneceği için mutlu olduğunu belirten Sörloth, "Türkiye'de oynamak artık benim için evimde oynamak gibi. Benim için duygusal olacak. Türkiye Milli Takımı ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın elemelerdeki rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.



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