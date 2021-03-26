Sörloth Türkiye günlerini unutamıyor

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan RB Leipzigli Alexander Sörloth, Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sörloth, Milli takımımıza karşı oynayacakları maçla ilgili galibiyet hedeflediklerini belirterek, "İçimizde yeterince kazanma hırsı var. Ben Türkiye maçına baskı altında olmadan çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Grupta hedefimiz birincilik" sözlerini kullandı.



25 yaşındaki isim Türkiye'de Trabzonspor formasıyla geçirdiği günler sorulduğunda, "Türkiye'de yaşadıklarımı daha önce yaşamamıştım. Tribünlerde 40.000 kişinin önünde çılgın maçlar oynadık. Bir metre uzağımdaki arkadaşımı bile duyamadığım maçlar oynadım. Orada başından sonuna kadar harika zaman geçirdim" diyerek Türkiye günlerini unutamadığını belirtti.



Golcü oyuncu Almanya Ligi'nde Milli Takımda partneri olan Haaland'a rakip olarak oynadıklarının hatırlatılması üzerine, "Onun performansı bir Norveçli olarak beni gururlandırıyor. Onunla iyi bir iletişimim ve arkadaşlığım var" ifadelerini kullandı.



Sörloth'un formasını giydiği Norveç ile A Milli Takımımız 27 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek.



