Sörloth transferinde anlaşma: 24 milyon euro

Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı. İşte son rakamlar...

Haber; Sporx.com dış haberler
Sörloth transferinde anlaşma: 24 milyon euro
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17 Eylül 2020 10:31
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer düğümü çözülüyor.

The Athletic'ten Dominic Fifield'in haberine göre transfer konusunda anlaşma sağlandı! Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.

İŞTE ANLAŞMA ŞARTI

Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı. RP Leipzig oyuncunun bonservisine yaklaşık 22 milyon sterlin (24 milyon euro) ödeyecek. Bu para Trabzonspor ve Palace arasında eşit paylaşılacak

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferin 48 saat içerisinde noktalanabileceğini ancak Palace'ın aynı parayı istediği için görüşmelerin uzadığını ifade etmişti.

Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland da Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu açıklamıştı. Okumak için fotoğrafa tıklayın.





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