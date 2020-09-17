Sörloth transferinde anlaşma: 24 milyon euro

İŞTE ANLAŞMA ŞARTI

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Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un Bundesliga temsilcisi RB Leipzig'e transfer düğümü çözülüyor.The Athletic'ten Dominic Fifield'in haberine göre transfer konusunda anlaşma sağlandı! Sörloth yeni sezonda Leipzig forması giyecek.Alexander Sörloth'un kiralık sözleşmesinin feshi için Crystal Palace ve Trabzonspor anlaşmaya vardı. RP Leipzig oyuncunun bonservisine yaklaşık 22 milyon sterlin (24 milyon euro) ödeyecek. Bu para Trabzonspor ve Palace arasında eşit paylaşılacakTrabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferin 48 saat içerisinde noktalanabileceğini ancak Palace'ın aynı parayı istediği için görüşmelerin uzadığını ifade etmişti.Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland da Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olduğunu açıklamıştı.